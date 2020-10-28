Степанов пояснив, чому Україна може виділити загалом лише 52 тис. ліжок для хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Україна може виділити загалом до 52 тис. ліжок для лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, тому що у медсистеми є межа як щодо кількості ліжок, так і по кількості медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Максимальна кількість може бути 52 тисячі. Чим обумовлена ця максимальна кількість? Бо наша медична система не гумова, у неї є межа, як по кількості ліжок, які ми можемо відвести під лікування цієї хвороби, так і у зв’язку з тим, що у нас обмежена кількість наших медичних працівників, і це той людський ресурс, спеціалісти, люди, яких треба готувати, яких не можна просто взятии з вулиці і поставити біля ліжка хворого", - заявив міністр.
Він наголосив, що впевнений в українських лікарях, але їм потрібна допомога населення, щоб зупинити кількість хворих, яка збільшується щодня.
"Якщо продовжити щодо готовності нашої системи, то зараз було дано МОЗ відповідне розпорядження у регіони ще два тижні тому. Що ми перепрофільовуємо по 2-4 багатопрофільні лікарні у кожному регіоні. Це дасть змогу надавати медичну допомогу хворим на COVID-19, які мають інші захворювання", - додав Степанов.
Нагадаємо, станом на сьогоднішній ранок у лікарнях України перебуває 25 424 пацієнти, у яких або вже підтверджено COVID-19, або які мають підозру на захворювання.