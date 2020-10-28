Степанов пояснив, чому Україна може виділити загалом лише 52 тис. ліжок для хворих на COVID-19

"Максимальна кількість може бути 52 тисячі. Чим обумовлена ця максимальна кількість? Бо наша медична система не гумова, у неї є межа, як по кількості ліжок, які ми можемо відвести під лікування цієї хвороби, так і у зв’язку з тим, що у нас обмежена кількість наших медичних працівників, і це той людський ресурс, спеціалісти, люди, яких треба готувати, яких не можна просто взятии з вулиці і поставити біля ліжка хворого", - заявив міністр.

Він наголосив, що впевнений в українських лікарях, але їм потрібна допомога населення, щоб зупинити кількість хворих, яка збільшується щодня.

"Якщо продовжити щодо готовності нашої системи, то зараз було дано МОЗ відповідне розпорядження у регіони ще два тижні тому. Що ми перепрофільовуємо по 2-4 багатопрофільні лікарні у кожному регіоні. Це дасть змогу надавати медичну допомогу хворим на COVID-19, які мають інші захворювання", - додав Степанов.

Нагадаємо, станом на сьогоднішній ранок у лікарнях України перебуває 25 424 пацієнти, у яких або вже підтверджено COVID-19, або які мають підозру на захворювання.