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Лікарняні ліжка під COVID-19 в Україні зайняті вже понад 25 тис. пацієнтів

Лікарняні ліжка під COVID-19 в Україні зайняті вже понад 25 тис. пацієнтів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Станом на сьогоднішній ранок в лікарнях України перебуває 25 424 пацієнти, у яких або вже підтверджено COVID-19, або які мають підозру на захворювання. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“За минулу добу захворіло 7 474 особи, з них 300 дітей, а також 475 медичних працівників. Було госпіталізовано 1 100 людей, і сьогодні на ранок на лікарняному ліжку в лікарнях України перебуває 25 424 пацієнти — це люди, в яких або вже підтверджено COVID-19 методом ПЛР, або люди з клінічними проявами, з підозрою на COVID-19. Всі ці пацієнти мають або середньої важкості або важкий перебіг хвороби”, — сказав міністр.

З його слів, за останню добу в Україні зафіксовано 165 летальних випадків. Одужало 3 306 пацієнтів. За весь час пандемії в Україні захворіло 363 075 людей, з них 21 143 дитини та 22 287 медиків.

Загалом одужало 148 642 пацієнти, летальних випадків 6 755.

Як повідомляв УНН, станом на ранок середи, 28 жовтня, у світі від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, одужало вже 29,7 млн осіб.

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