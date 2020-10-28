Больничные кровати под COVID-19 в Украине заняты уже более 25 тыс. пациентов

"За прошедшие сутки заболело 7474 человека, из них 300 детей, а также 475 медицинских работников. Были госпитализированы 1100 человек, и сегодня утром на больничной койке в больницах Украины находится 25 424 пациенты - это люди, у которых или уже подтверждено COVID-19 методом ПЦР, или люди с клиническими проявлениями, с подозрением на COVID-19. Все эти пациенты имеют или средней тяжести или тяжелое течение болезни", - сказал министр.

По его словам, за последние сутки в Украине зафиксировано 165 летальных случаев. Выздоровели 3306 пациентов. За все время пандемии в Украине заболело 363 075 человек, из них 21 143 ребенка и 22 287 медиков.

В общем выздоровели 148 642 пациенты, летальных случаев 6755.

Как сообщал УНН, по состоянию на утро среды, 28 октября, в мире от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, выздоровели уже 29,7 млн человек.