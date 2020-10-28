Пандемія: від COVID-19 у світі одужало майже 30 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Станом на ранок середи у світі від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, одужало вже 29,7 млн осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 43 903 048 людей, з них одужало 29 730 695. Кількість померлих зросла до 1 166 127.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (8 774 118), Індія (7 946 429), Бразилія (5 439 641), Росія (1 537 142), а також Франція (1 244 242), Іспанія (1 116 738), Аргентина (1 116 609) та Колумбія (1 033 218).
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (226 613), Бразилії (157 946), Індії (119 502) та Мексиці (89 814).
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 355 601 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 6 590 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.