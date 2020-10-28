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Пандемия: от COVID-19 в мире выздоровело почти 30 млн человек

Пандемия: от COVID-19 в мире выздоровело почти 30 млн человек

Киев  •  УНН

 • 11603 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. По состоянию на утро среды в мире от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, выздоровели уже 29,7 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 43 903 048 человек, из них выздоровели 29 730 695. Количество умерших возросло до 1 166 127.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (8 774 118), Индия (7 946 429), Бразилия (5 439 641), Россия (1 537 142), а также Франция (1 244 242), Испания (1 116 738), Аргентина (1 116 609) и Колумбия (1 033 218).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (226 613), Бразилии (157 946), Индии (119 502) и Мексике (89 814).

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 355 601 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 6590 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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