Степанов анонсировал совещание по сокращению медиков

КИЕВ. 18 апреля. УНН. На следующей неделе, 21 апреля, состоится селекторное совещание с директорами департаментов здравоохранения ОГА, на которой будет обсуждаться ситуация с увольнением и сокращением медиков в связи со вторым этапом медицинской реформы. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.