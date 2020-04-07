Медреформа не передбачила багатьох викликів - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Медична реформа не передбачила багатьох викликів. Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Не все, що закладалося в медичну реформу, сьогодні показало результат. Це, м'яко кажучи", - сказав Разумков.
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Він додав, що докладніше переглянути медичну реформу буде доручено комітету охорони здоров'я Верховної Ради.
Нагадаємо, в Раді зареєстрували законопроект про відстрочку другого етапу медреформи.