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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 93997 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102172 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104280 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103390 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111683 просмотра

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Влащенко призвала отправить Супрун "по этапу"

Влащенко призвала отправить Супрун "по этапу"

Киев  •  УНН

 • 38840 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Журналист и телеведущая Наталья Влащенко призвала нынешнюю власть и народных депутатов приостановить второй этап медицинской реформы, которая стартовала с 1 апреля, и отправить ее автора, бывшего министра здравоохранения Ульяну Супрун “по этапу”. Соответствующее видеообращение Влащенко разместила на своем Youtube-канале, передает корреспондент УНН.

“С 1 апреля стартовал так называемый второй этап „реформы Супрун“. Об этом идет много споров, много криков... Я не буду спрашивать, почему Супрун до сих пор не ходит на допросы ГБР, потому что мы все видели выводы Счетной палаты, я не буду спрашивать, почему человек с иностранным паспортом занимается здесь какими-то реформами... Она говорила, что у нас очень много больниц, много коек, не выгодно, не зарабатывает денег. Цель реформ была очень проста — она хотела обанкротить государственные клиники, довести их до полного ничто, привести приватные корпорации и отдать в частные руки”, — считает Влащенко.

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И, по мнению, телеведущей, сейчас пришла пандемия, и оказалось, что у нас мало койко-мест, мало больниц, мало врачей и у нас совершенно нет профильных врачей-инфекционистов, эпидемиологов, а все потому “что Супрун закончила разрушение эпидемиологической службы, она ее просто отменила”.

Влащенко считает, что реформа просто неэффективна, а пример медицинского подхода нужно брать с Беларуси.

“Думайте, и к нашим депутатам обращаюсь, возможно, нам нужно в срочном порядке приостановить (второй этап медреформы — ред.), и, не возможно, а точно. Пройдет пандемия, и мы сядем и решим, а какую реформу мы действительно хотим делать, но не с Супрун, а с людями, которые проявили себя во время карантина... Посадите профессионалов, оставьте в покое эту санитарку. Не хотите надевать наручники, отправьте ее домой по этапу”, — отметила телеведущая.

Напомним, что ранее в Раде зарегистрировали законопроект об отсрочке второго этапа медреформы.

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