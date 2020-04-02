Медреформа в Украине: НСЗУ заключила договоры с 1,5 тыс. заведений

"Мы стремимся значительно снизить уровень смертности от инсультов и инфарктов в течение следующих трех лет. Обеспечить каждого ребенка, который родился преждевременно, шансом на жизнь. Предоставить каждой семье уверенность в безопасных родах. Повысить уровень реального выявления онкологических болезней. Для этого на этой неделе Национальная служба здоровья заключила договоры более чем с 1,5 тыс. заведениями по всей Украине. Все уровни и виды помощи были укомплектованы в достаточном объеме на территории всей Украины", - сказала Оксана Мовчан.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект об отсрочке второго этапа медреформы.



