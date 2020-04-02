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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 64870 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 76685 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 90023 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 87897 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104311 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87793 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102942 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105936 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130988 просмотра

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Медреформа в Украине: НСЗУ заключила договоры с 1,5 тыс. заведений

Медреформа в Украине: НСЗУ заключила договоры с 1,5 тыс. заведений

Киев  •  УНН

 • 11974 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Национальная служба здоровья на этой неделе заключила договоры более чем с 1,5 тыс. заведениями по всей Украине. Об этом во время онлайн-брифинга о запуске второй волны медицинской реформы в условиях пандемии сказала и.о. председателя Национальной службы здоровья Украины Оксана Мовчан, передает корреспондент УНН.

"Мы стремимся значительно снизить уровень смертности от инсультов и инфарктов в течение следующих трех лет. Обеспечить каждого ребенка, который родился преждевременно, шансом на жизнь. Предоставить каждой семье уверенность в безопасных родах. Повысить уровень реального выявления онкологических болезней. Для этого на этой неделе Национальная служба здоровья заключила договоры более чем с 1,5 тыс. заведениями по всей Украине. Все уровни и виды помощи были укомплектованы в достаточном объеме на территории всей Украины", - сказала Оксана Мовчан.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект об отсрочке второго этапа медреформы.

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