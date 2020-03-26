У Раді зареєстрували законопроект щодо відтермінування другого етапу медреформи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували законопроект щодо внесення змін до Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" щодо відтермінування введення в дію другого етапу медичної реформи. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.
Так, сьогодні у Раді зареєстрували проект закону №3266 про внесення змін до Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" щодо відтермінування введення в дію другого етапу медичної реформи.
Наразі текст законопроекту відсутній.
Нагадаємо, парламентарі ухвалили в цілому законопроект № 2428 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров’я.