Рада ухвалила законопроект щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Парламентарі ухвалили в цілому законопроект № 2428 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров’я. Відповідне рішення підтримали 297 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону № 2428 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров’я передбачає забезпечення вирішення невідкладних заходів у сфері охорони здоров’я шляхом створення умов для ефективного використання фінансового, матеріально-технічного та кадрового ресурсу системи охорони здоров’я.
Законопроектом пропонується встановити пільговий період для перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у казенні та комунальні некомерційні підприємства. Цей пільговий період триватиме до 31 грудня 2020 року та передбачатиме:
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- звільнення від виконання кредиторських зобов’язань при реорганізації та необхідності отримання згоди на зміну боржника у зобов’язаннях,
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- звільнення від необхідності проведення обов’язкової оцінки майна;
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- спрощену процедуру передачі нерухомого майна;
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- можливість використання власних надходжень для формування статутного капіталу утворених підприємств тощо.
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Окрім того, законопроект передбачає перенесення встановленого Законом України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” терміну запровадження програми медичних гарантій для усіх видів медичної допомоги на 1 квітня 2020 року, що дасть можливість закладам охорони здоров’я завершити розпочату процедуру реорганізації.
Під час підготовки законопроекту до другого читання до комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування надійшло 37 пропозицій, врахували 13, частково врахували 2, редакційно 3, відхилили 19.
“Під час врахування поправок законопроект не зазнав кардинальних змін, більшість правок несуть техніко-юридичний характер. Було враховано поправки, завдяки яким Кабмін не буде обмежений в забезпеченні розвитку лише державних закладів охорони здоров’я. Натомість уряд зможе розробляти і реалізовувати державні цільові програми підтримки та розвитку комунальних заходів і створювати для цього правові та економічні механізми”, — зазначив під час розгляду законопроекту голова комітету Михайло Радуцький
Нагадаємо, уряд ухвалив декілька рішень у сфері охорони здоров’я, а саме: продовжив пілотний проект із трансплантації на 2020 рік, вдосконалив прозорість процедур для лікування українців за кордоном.