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В Уряді ухвалили рішення щодо трансплантації та лікування за кордоном - Гончарук

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Уряд ухвалив декілька рішень у сфері охорони здоров’я, а саме: продовжив пілотний проект із трансплантації на 2020 рік, вдосконалив прозорість процедур для лікування українців за кордоном. Про це у своєму Тelegram-каналі написав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує УНН.

"Уряд продовжив пілотний проект із трансплантації на 2020 рік. Це дозволить укласти договори з усіма ліцензованими надавачами медичної послуги. Удосконалюємо прозорість процедур для лікування українців за кордоном, закладаємо фінансування на таку можливість для наших людей. Посилюємо протидію ВІЛ-інфекції/СНІДу й туберкульозу в Україні", - зазначив він.

Нагадаємо, уряд ухвалив низку рішень у сфері охорони здоров’я. Зокрема, Кабмін перерозподілив 233,7 млн грн на програму "Лікування громадян України за кордоном". 

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