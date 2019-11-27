Сфера охорона здоров'я: що прийняв Кабмін
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Уряд ухвалив низку рішень у сфері охорони здоров’я. Зокрема Кабмін перерозподілив 233,7 млн грн на програму “Лікування громадян України за кордоном”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ України.
“Своїм розпорядженням Кабінет міністрів перерозподілив 233,7 млн грн на програму „Лікування громадян України за кордоном“. Ця сума дозволить оплатити лікування 133 людям, які зараз перебувають на обліку в Міністерстві охорони здоров’я України”, — сказано у повідомленні.
Також Кабмін прийняв інших заходів у сфері охорони здоров’я, а саме:
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- стратегію забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту за принципом “Єдине здоров’я” на період до 2025 року та план заходів її реалізації;
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- стратегію розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яких можна запобігти проведенням імунопрофілактики на період до 2022 року;
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- державну стратегію протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року;
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- державну стратегію розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню;
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- план заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду, мінімізації довгострокових ризиків від поширення радону в житлових і нежитлових будівлях, на робочих місцях на 2020-2024 роки.
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Нагадаємо, уряд ухвалив Програму медичних гарантій, у зв’язку з чим з 1 квітня 2020 року змінюється система фінансування системи охорони здоров’я.
Також повідомлялося, що майже 64% коштів, запланованих на охорону здоров’я в Державному бюджеті-2020, підуть на Програму медичних гарантій із забезпечення 6 видів безкоштовної медичної допомоги пацієнтам в Україні: первинну, спеціалізовану амбулаторну, госпітальну, екстрену, паліативну та реабілітацію, а також реімбурсацію лікарських засобів.