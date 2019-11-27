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Більшість медичних послуг в Україні будуть безкоштовними для людей - Гончарук

Більшість медичних послуг в Україні будуть безкоштовними для людей - Гончарук

Київ • УНН

 • 9064 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Уряд ухвалив програму завдяки якій більшість медичних послуг в Україні будуть безкоштовними для людей. Про це на свій сторінці у Facebook заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.

“Зовсім скоро більшість медичних послуг в Україні будуть безкоштовними для людей. Для цього, на засіданні Уряду ми ухвалили Програму медичних гарантій. Це друга ланка реформи”, — написав він.

За його словами, з 1 квітня 2020 року держава фінансуватиме всі витрати за надання:

  • екстреної медичної допомоги;
  • вторинної (спеціалізованої) — це послуги профільного лікаря, до якого направив сімейний лікар;
  • третинної (високоспеціалізованої) — медична допомога, яка надається у випадку тривалих, складних захворювань (онкологія, СНІД, ускладнення у післяопераційний період);
  • паліативної медичної допомоги — обслуговування невиліковних хвороб (знеболення, догляд за пацієнтом, підтримка життєдіяльності, допомога родинам пацієнтів);
  • медичної реабілітації.

Також безкоштовним буде лікування дітей до 16 років та медична допомога у зв’язку з пологами.

“Щоб це працювало, до 1 квітня 2020 року медичні заклади мають укласти договори з Національною службою здоров’я. Саме через НСЗУ держава фінансуватиме всі ці послуги”, — додав він.

Нагадаємо, майже 64% коштів, запланованих на охорону здоров’я в Державному бюджеті-2020, підуть на Програму медичних гарантій із забезпечення 6 видів безкоштовної медичної допомоги пацієнтам в Україні: первинну, спеціалізовану амбулаторну, госпітальну, екстрену, паліативну та реабілітацію, а також реімбурсацію лікарських засобів.

Як раніше повідомляв УНН, у МОЗ планують вже наступного року запустити пілот зі страхової медицини.

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