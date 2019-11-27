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Большинство медицинских услуг в Украине будут бесплатными для людей - Гончарук

Большинство медицинских услуг в Украине будут бесплатными для людей - Гончарук

Киев  •  УНН

 • 9063 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Правительство приняло программу благодаря которой большинство медицинских услуг в Украине будут бесплатными для людей. Об этом на свой странице в Facebook заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

“Совсем скоро большинство медицинских услуг в Украине будут бесплатными для людей. Для этого, на заседании правительства мы приняли Программу медицинских гарантий. Это второе звено реформы”, — написал он.

По его словам, с 1 апреля 2020 года государство будет финансировать все расходы за предоставление:

  • экстренной медицинской помощи;
  • вторичной (специализированной) — это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач;
  • третинной (высокоспециализированной) — медицинская помощь, оказываемая в случае длительных, сложных заболеваний (онкология, СПИД, осложнения в послеоперационный период);
  • паллиативной медицинской помощи — обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, уход за пациентом, поддержка жизнедеятельности, помощь семьям пациентов)
  • медицинской реабилитации.

Также бесплатным будет лечение детей до 16 лет и медицинская помощь в связи с родами.

“Чтобы это работало, до 1 апреля 2020 года медицинские учреждения должны заключить договоры с Национальной службой здоровья. Именно из-за НСЗУ государство будет финансировать все эти услуги”, — добавил он.

Напомним, почти 64% средств, запланированных на здравоохранение в Государственном бюджете-2020, пойдут на Программу медицинских гарантий по обеспечению 6 видов бесплатной медицинской помощи пациентам в Украине: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсация лекарственных средств.

Как ранее сообщал УНН, в Минздраве планируют уже в следующем году запустить пилот со страховой медицины.

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