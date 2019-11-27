Гончарук пояснив, як з 2020 року фінансуватиметься система охорони здоров’я
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Уряд ухвалив Програму медичних гарантій, у зв’язку з чим з 1 квітня 2020 року змінюється система фінансування системи охорони здоров’я. Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
“Ми сьогодні ухвалили близько 20 різних документів, які дають можливість запускати програму медичних гарантій в наступному році, з першого квітня... З першого квітня у нас змінюється підхід до фінансування системи охорони здоров’я. Це означає, що лікарні стануть автономними, і головні лікарі вони будуть вільними у розпорядженні коштів. Це дозволить їм ефективно управляти тими ресурсами, які у них є...Сьогодні у менеджерів лікарні руки зв’язані численними обмеженнями”, — розповів Гончарук.
Також він пояснив, як фінансуватимуться медичні установи.
“Тепер кошти будуть спрямовуватися туди, де реально надаються медичні послуги, такі послуги, як: допомога при інфарктах, інсультах, пологах. Такі послуги будуть повністю фінансуватися з бюджету.
Принципи фінансування будуть змінюватися поступово по Україні, там є ціла модель. У нас є розрахунки по кожному закладу по Україні. Ми провели нараду, щоб переконатися, що всі області до цього йдуть та встигнуть до 1 квітня підготуватися, щоб вся мережа лікарень була автоматизована, підключена до інтренету та комп’ютерного обладнання та могла працювати в загальній системі”, — додав Гончарук.
Нагадаємо, уряд ухвалив Програму медичних гарантій.
Як раніше повідомляв УНН, майже 64% коштів, запланованих на охорону здоров’я в Державному бюджеті-2020, підуть на Програму медичних гарантій із забезпечення 6 видів безкоштовної медичної допомоги пацієнтам в Україні: первинну, спеціалізовану амбулаторну, госпітальну, екстрену, паліативну та реабілітацію, а також реімбурсацію лікарських засобів.