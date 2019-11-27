Гончарук пояснил, как с 2020 года будет финансироваться система здравоохранения

"Мы сегодня приняли около 20 различных документов, которые дают возможность запускать программу медицинских гарантий в следующем году, с первого апреля ... С первого апреля у нас меняется подход к финансированию системы здравоохранения. Это означает, что больницы станут автономными, и главные врачи они будут свободными в распоряжении средств. Это позволит им эффективно управлять теми ресурсами, которые у них есть ... Сегодня у менеджеров больницы руки связаны многочисленными ограничениями", - рассказал Гончарук.

Также он объяснил, как будут финансироваться медицинские учреждения.

"Теперь средства будут направляться туда, где реально предоставляются медицинские услуги, такие услуги, как: помощь при инфарктах, инсультах, родах. Такие услуги будут полностью финансироваться из бюджета.

Принципы финансирования будут меняться постепенно по Украине, там есть целая модель. У нас есть расчеты по каждому заведению по Украине. Мы провели совещание, чтобы убедиться, что все области к этому идут и успеют к 1 апреля подготовиться, чтобы вся сеть больниц была автоматизирована, подключенная к интренету и оборудованию и могла работать в общей системе", - добавил Гончарук.

Напомним, правительство приняло Программу медицинских гарантий.

Как ранее сообщал УНН, почти 64% средств, запланированных на здравоохранение в Государственном бюджете-2020, пойдут на Программу медицинских гарантий по обеспечению 6 видов бесплатной медицинской помощи пациентам в Украине: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств.