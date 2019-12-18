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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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5 марта, 16:07 • 143218 просмотра

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В Правительстве приняли решение о трансплантации и лечении за рубежом - Гончарук

В Правительстве приняли решение о трансплантации и лечении за рубежом - Гончарук

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Правительство приняло несколько решений в сфере здравоохранения, а именно: продолжило пилотный проект по трансплантации на 2020 год, усовершенствовал прозрачность процедур для лечения украинцев за рубежом. Об этом в своем Тelegram-канале написал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует УНН.

"Правительство продлило пилотный проект по трансплантации на 2020 год. Это позволит заключить договоры со всеми лицензированными поставщиками медицинской услуги. Совершенствуем прозрачность процедур для лечения украинцев за рубежом, закладываем финансирование на такую возможность для наших людей. Усиливает противодействие ВИЧ/СПИДу и туберкулезу в Украине", - отметил он.

Напомним, правительство приняло ряд решений в сфере здравоохранения. В частности, Кабмин перераспределил 233,7 млн грн на программу "Лечение граждан Украины за рубежом".

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