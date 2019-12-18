В Правительстве приняли решение о трансплантации и лечении за рубежом - Гончарук

"Правительство продлило пилотный проект по трансплантации на 2020 год. Это позволит заключить договоры со всеми лицензированными поставщиками медицинской услуги. Совершенствуем прозрачность процедур для лечения украинцев за рубежом, закладываем финансирование на такую возможность для наших людей. Усиливает противодействие ВИЧ/СПИДу и туберкулезу в Украине", - отметил он.

Напомним, правительство приняло ряд решений в сфере здравоохранения. В частности, Кабмин перераспределил 233,7 млн грн на программу "Лечение граждан Украины за рубежом".