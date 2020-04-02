Медреформа в Україні: НСЗУ уклала договори з 1,5 тис. закладів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Національна служба здоров’я цього тижня уклала договори більш ніж з 1,5 тис. закладами по всій Україні. Про це під час онлайн-брифінгу щодо запуску другої хвилі медичної реформи в умовах пандемії сказала т.в.о. голови Національної служби здоров’я України Оксана Мовчан, передає кореспондент УНН.
“Ми прагнемо значно знизити рівень смертності від інсультів та інфарктів протягом наступних трьох років. Забезпечити кожну дитину, яка народилась передчасно, шансом на життя. Надати кожній родині впевненість у безпечних пологах. Підвищити рівень реального виявлення онкологічних хвороб. Для цього на цьому тижні Національна служба здоров’я уклала договори більш ніж з 1,5 тис. закладами по всій Україні. Всі рівні та види допомоги були закомлектовані у достатньому обсязі на території усієї України”, - сказала Оксана Мовчан.
Нагадаємо, у Раді зареєстрували законопроект щодо відтермінування другого етапу медреформи.