Медреформа в Україні: НСЗУ уклала договори з 1,5 тис. закладів

“Ми прагнемо значно знизити рівень смертності від інсультів та інфарктів протягом наступних трьох років. Забезпечити кожну дитину, яка народилась передчасно, шансом на життя. Надати кожній родині впевненість у безпечних пологах. Підвищити рівень реального виявлення онкологічних хвороб. Для цього на цьому тижні Національна служба здоров’я уклала договори більш ніж з 1,5 тис. закладами по всій Україні. Всі рівні та види допомоги були закомлектовані у достатньому обсязі на території усієї України”, - сказала Оксана Мовчан.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували законопроект щодо відтермінування другого етапу медреформи.



