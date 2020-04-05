Влащенко закликала відправити Супрун "по етапу"

"З 1 квітня стартував так званий другий етап "реформи Супрун". Про це йде багато суперечок, багато криків ... Я не буду питати, чому Супрун досі не ходить на допити ДБР, тому що ми всі бачили висновки Рахункової палати, я не буду питати, чому людина з іноземним паспортом займається тут якимись то реформами ... Вона говорила, що у нас дуже багато лікарень, багато ліжок, не вигідно, не заробляє грошей. Мета реформ була дуже проста - вона хотіла довести до банкрутства державні клініки, довести їх до повного ніщо, привести приватні корпорації та віддати в приватні руки", - вважає Влащенко.

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І, на думку, телеведучої, зараз прийшла пандемія, і виявилося, що у нас мало койко-місць, мало лікарень, мало лікарів і у нас абсолютно немає профільних лікарів-інфекціоністів, епідеміологів, а все тому "що Супрун закінчила руйнування епідеміологічної служби, вона її просто скасувала".

Влащенко вважає, що реформа просто неефективна, а приклад медичного підходу потрібно брати з Білорусі.

"Думайте, і до наших депутатів звертаюся, можливо, нам потрібно в терміновому порядку призупинити (другий етап медреформи - ред.), і, не можливо, а точно. Пройде пандемія, і ми сядемо і вирішимо, а яку реформу ми дійсно хочемо робити, але не з Супрун, а з людями, які проявили себе під час карантину ... Посадіть професіоналів, залиште в спокої цю санітарку. Не хочете надягати наручники, відправте її додому по етапу", - зазначила телеведуча.

Нагадаємо, що раніше в Раді зареєстрували законопроект про відстрочку другого етапу медреформи.