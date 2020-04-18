Степанов анонсував нараду щодо скорочення медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Наступного тижня, 21 квітня, відбудеться селекторна нарада з директорами департаментів охорони здоров’я ОДА, на якій буде обговорюватися ситуація зі звільненням та скороченням медиків у зв’язку з другим етапом медичної реформи. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“1 квітня почався другий етап медичної реформи... Ми аналізуємо, як цифри Національної служби здоров’я України, так і дані (щодо звільнення та скорочення медиків — ред.), які ми отримуємо від департаментів охорони здоров’я вже конкретно з областей. Також є звернення медичних працівників, що їх скорочують або будуть скорочувати. Ці цифри, які я отримую, вони дуже тривожні. На наступному тижні, 21 квітня, я буду проводити селекторну нараду з директорами департаментів охорони здоров’я, де вся картина по країні нам буде відома, і ми будемо приймати відповідне рішення”, — зазначив він.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я минулого тижня розпочало аудит системи охорони здоров’я України. Очільник міністерства Максим Степанов заявив, що перші цифри з регіонів — тривожні.
Як раніше повідомлялося в УНН, голова ВРУ Дмитро Разумков заявив, що медична реформа не передбачила багатьох викликів.