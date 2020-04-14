У МОЗ почали аудит системи охорони здоров’я: перші сигнали назвали тривожними
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я минулого тижня розпочало аудит системи охорони здоров’я України. Очільник міністерства Максим Степанов заявив, що перші цифри з регіонів – тривожні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
“Минулого тижня ми почали аудит всієї системи охорони здоров’я України. Станом на зараз можу сказати, що цифри, які ми отримуємо, сигнали, які ми отримуємо з регіонів – тривожні”, - зазначив Степанов.
У МОЗ також нагадали, що з 1 квітня 2020 року в Україні стартував другий етап реформи системи охорони здоров’я. Він полягає у тому, що практично всі комунальні медичні заклади (районні, міські, обласні лікарні) країни будуть отримувати кошти за прямим договором з НСЗУ.
"Станом на 1 квітня Національна служба здоров’я України підписала договори з 1 524 закладами спеціалізованої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, голова ВРУ Дмитро Разумков заявив, що медична реформа не передбачила багатьох викликів.