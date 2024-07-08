Киев • УНН
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отбыл в США для участия в Саммите спикеров парламентов стран-членов НАТО и проведения встреч, направленных на обеспечение всесторонней помощи Украине в борьбе с российской агрессией, включая членство Украины в НАТО и долгосрочную военную поддержку.
Глава ВР Руслан Стефанчук отправился в США на Саммит глав парламентов государств-членов НАТО. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х, передает УНН.
Начинаю рабочий визит в Вашингтон для участия в Саммите глав парламентов государств-членов НАТО. Впереди ряд двусторонних встреч с коллегами-спикерами парламентов стран-членов НАТО
По его словам, главной целью визита является обеспечение всесторонней помощи Украине в ее борьбе с российским агрессором.
"Во время визита в фокусе внимания будут и вопросы членства Украины в Североатлантическом Альянсе, интеграции в процесс оборонного планирования НАТО, постоянной, бесперебойной и долгосрочной военной поддержки Украины", - резюмировал Стефанчук.
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