Стефанчук обсудил потребности Сил обороны с председателем Национального собрания Болгарии

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с председателем Национального собрания Болгарии Росеном Желязковим и обсудил с ним сотрудничество по поддержке Сил обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.

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Стефанчук поблагодарил за практическую помощь Украине и присоединение Болгарии к инициативам по поддержке нашей страны.

Особое внимание стороны уделили оборонной сфере.

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В частности, председатель ВР Украины отметил, что ускорение победы Украины возможно лишь при условии непрерывного и своевременного снабжения Украины вооружением, в частности, артиллерией, боеприпасами, системами противовоздушной обороны и необходимого комплектования.

Кроме того, Украина нуждается в помощи в лечении раненых украинских военнослужащих.

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Также стороны говорили о европейской и евроатлантической интеграции Украины. Руслан Стефанчук рассказал, что Украина выполнила все четыре законодательных шага - условие для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Также подчеркнул, что Украина нуждается в действенных гарантиях безопасности. Надеемся, что двустороннее соглашение по безопасности будет заключено и с Болгарией - резюмировал председатель Верховной Рады Украины.

Напомним

Министр обороны Тодор Тагарев заявил, что военная помощь Болгарии Украине составляет 47 миллионов евро. Он заверил, что его страна продолжит военную помощь Киеву, но не будет отправлять свои войска.