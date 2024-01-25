Болгарские парламентарии от правящего большинства работают над законом о конфискации российской собственности и передачи контроля над российским туристическим курортом "Камчия" на побережье Черного моря в управление государства. Об этом сообщает Euractive, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что курорт "Камчия" принадлежит москве, но управляется в Болгарии болгарскими гражданами, которые формально не подпадают под санкции ЕС. Депутат от коалиции "Мы продолжаем изменения - Демократическая Болгария" Ивайло Мирчев описывает курорт как российский анклав на болгарском побережье, действующий уже более 14 лет.

Законодательная инициатива давно назрела, особенно учитывая продолжающуюся войну россии в Украине. Международные санкции против России действуют с 2014 года, и новые санкции принимаются в ответ на непрекращающуюся агрессию России. Для того, чтобы Болгария могла выполнить свои обязательства по обеспечению выполнения этих международных ограничительных мер, необходимо принять специальный закон, сказал Мирчев.

Незадолго до начала полномасштабной войны в Украине министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что российский центр "Камчия" может быть использован для распространения российского влияния в Европе.

Неделю назад болгарские СМИ сообщали, что Департамент собственности москвы обратился с просьбой назначить директора российской нефтяной компании "Лукойл" Нефтохим Бургас руководителем центра "Камчия".

Директива москвы по курорту "Камчия" появилась на фоне блокировки или конфискации российской собственности в других странах ЕС.

Дополнение

Болгария является единственной страной ЕС, которая не ввела санкции против ни одного российского гражданина или компании из санкционного списка ЕС, поскольку в государстве нет инструментов для выполнения санкций.

Согласно последним данным, опубликованным властями в 2019 году, в Болгарии около 300 000 россиян владеют более 500 000 объектов собственности. Однако налоговый орган, который должен применять санкции ЕС и признавать это, до сих пор этого не сделал.

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