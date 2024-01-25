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Болгарія хоче забрати у росії курорт на узбережжі Чорного моря

Болгарія хоче забрати у росії курорт на узбережжі Чорного моря

Київ • УНН

 • 28527 перегляди

У Болгарії депутати з правлячої більшості готують закон, який дозволить забрати російський туристичний курорт "Камчія" і передати його під контроль держави.

Болгарські парламентарі від правлячої більшості працюють над законом щодо конфіскації російської власності та передачі контролю над російським туристичним курортом "Камчія" на узбережжі Чорного моря в управління держави. Про це повідомляє Euractive, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що курорт "Камчія" належить москві, але управляється в Болгарії болгарськими громадянами, які формально не підпадають під санкції ЄС. Депутат від коаліції "Ми продовжуємо зміни - Демократична Болгарія" Івайло Мірчев описує курорт як російський анклав на болгарському узбережжі, що діє вже понад 14 років.

Законодавча ініціатива давно назріла, особливо з огляду на триваючу війну росії в Україні. Міжнародні санкції проти росії діють з 2014 року, і нові санкції приймаються у відповідь на невпинну агресію росії. Для того, щоб Болгарія могла виконати свої зобов'язання щодо забезпечення виконання цих міжнародних обмежувальних заходів, необхідно прийняти спеціальний закон,

сказав Мірчев.

Незадовго до початку повномасштабної війни в Україні міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що російський центр "Камчія" може бути використаний для поширення російського впливу в Європі.

Тиждень тому болгарські ЗМІ повідомляли, що Департамент власності москви звернувся з проханням призначити директора російської нафтової компанії "Лукойл" Нефтохім Бургас керівником центру "Камчия".

Директива москви щодо курорту "Камчія" з’явилася на тлі блокування чи конфіскації російської власності в інших країнах ЄС.

Доповнення

Болгарія є єдиною країною ЄС, яка не запровадила санкції проти жодного російського громадянина чи компанії з санкційного списку ЄС, оскільки в державі немає інструментів для виконання санкцій.

Згідно з останніми даними, опублікованими владою у 2019 році, у Болгарії близько 300 000 росіян володіють понад 500 000 об’єктів власності. Однак податковий орган, який повинен застосовувати санкції ЄС і визнавати це, досі цього не зробив.

У Болгарії можуть заморозити російські активи23.01.24, 17:22 • 24778 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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