Болгарія хоче забрати у росії курорт на узбережжі Чорного моря
Київ • УНН
У Болгарії депутати з правлячої більшості готують закон, який дозволить забрати російський туристичний курорт "Камчія" і передати його під контроль держави.
Болгарські парламентарі від правлячої більшості працюють над законом щодо конфіскації російської власності та передачі контролю над російським туристичним курортом "Камчія" на узбережжі Чорного моря в управління держави. Про це повідомляє Euractive, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що курорт "Камчія" належить москві, але управляється в Болгарії болгарськими громадянами, які формально не підпадають під санкції ЄС. Депутат від коаліції "Ми продовжуємо зміни - Демократична Болгарія" Івайло Мірчев описує курорт як російський анклав на болгарському узбережжі, що діє вже понад 14 років.
Законодавча ініціатива давно назріла, особливо з огляду на триваючу війну росії в Україні. Міжнародні санкції проти росії діють з 2014 року, і нові санкції приймаються у відповідь на невпинну агресію росії. Для того, щоб Болгарія могла виконати свої зобов'язання щодо забезпечення виконання цих міжнародних обмежувальних заходів, необхідно прийняти спеціальний закон,
Незадовго до початку повномасштабної війни в Україні міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що російський центр "Камчія" може бути використаний для поширення російського впливу в Європі.
Тиждень тому болгарські ЗМІ повідомляли, що Департамент власності москви звернувся з проханням призначити директора російської нафтової компанії "Лукойл" Нефтохім Бургас керівником центру "Камчия".
Директива москви щодо курорту "Камчія" з’явилася на тлі блокування чи конфіскації російської власності в інших країнах ЄС.
Доповнення
Болгарія є єдиною країною ЄС, яка не запровадила санкції проти жодного російського громадянина чи компанії з санкційного списку ЄС, оскільки в державі немає інструментів для виконання санкцій.
Згідно з останніми даними, опублікованими владою у 2019 році, у Болгарії близько 300 000 росіян володіють понад 500 000 об’єктів власності. Однак податковий орган, який повинен застосовувати санкції ЄС і визнавати це, досі цього не зробив.
У Болгарії можуть заморозити російські активи23.01.24, 17:22 • 24778 переглядiв