Стефанчук на саммите "Вышеградской четверки" призвал к поддержке Украины в отпоре российской агрессии

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук выступил на Саммите спикеров парламентов стран "Вышеградской группы" + Украина, который проходил в Праге. Об этом сообщает Верховная Рада Украины, передает УНН.

В начале спикер поблагодарил за выступления и мнения представителей других стран относительно российской агрессии, которая длится уже 10 лет и находится в самой горячей фазе за последние 2 года.

Важно было услышать, что ваши страны по-прежнему солидарны с Украиной и будут поддерживать нас всеми доступными средствами. Это позиция настоящих партнеров, настоящих соседей, настоящих друзей - заявил Руслан Стефанчук.

В то же время Председатель Верховной Рады отметил, рф готовится к длительной войне.

По его словам, российская оккупационная армия ведет следующую операцию вдоль всей линии фронта, пытаясь найти слабые места в обороне Украины, хотя пока не достигла стратегического успеха.

Стефанчук отметил, что недавно россияне сумели создать условия для вывода Сил обороны Украины из Авдеевки на востоке страны, при этом украинские войска нанесли значительные потери и уничтожили резервы российской армии. Причина отступления - существенный дефицит боеприпасов.

Это реалии сегодняшнего дня. Нехватка боеприпасов и вооружений ощущаются по всей линии фронта и обусловливают характер действий наших защитников. Враг применяет артиллерии в шесть раз больше, чем украинские силы - подчеркнул Руслан Стефанчук.

В завершение выступления Председатель Верховной Рады Украины призвал к сохранению единства и усилению поддержки Украины в мире. Он выразил необходимость предоставления всех необходимых ресурсов силам обороны для отпора врагу и победы в противостоянии с российской агрессией. Председатель также подчеркнул, что страны, которые представляют присутствующие парламентарии, играют ключевую роль в обеспечении надежного тыла и стабильности, которые являются важными для способности Украины сдерживать вражескую армию. Он призвал сделать все возможное для обеспечения эффективного действия этих "артерий жизни" и сохранения надежного тыла.

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