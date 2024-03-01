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Стефанчук на саммите "Вышеградской четверки" призвал к поддержке Украины в отпоре российской агрессии

Стефанчук на саммите "Вышеградской четверки" призвал к поддержке Украины в отпоре российской агрессии

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 23:07  •  3221 просмотра

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Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук выступил на Саммите спикеров парламентов "Вышеградской группы" + Украина в Праге, поблагодарив представителей за поддержку против российской агрессии, но отметив, что Украина все еще сталкивается с нехваткой боеприпасов, что позволяет рф укреплять свои позиции.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук выступил на Саммите спикеров парламентов стран "Вышеградской группы" + Украина, который проходил в Праге. Об этом сообщает Верховная Рада Украины, передает УНН.

В начале спикер поблагодарил за выступления и мнения представителей других стран относительно российской агрессии, которая длится уже 10 лет и находится в самой горячей фазе за последние 2 года.

Важно было услышать, что ваши страны по-прежнему солидарны с Украиной и будут поддерживать нас всеми доступными средствами. Это позиция настоящих партнеров, настоящих соседей, настоящих друзей

- заявил Руслан Стефанчук.

В то же время Председатель Верховной Рады отметил, рф готовится к длительной войне.

По его словам, российская оккупационная армия ведет следующую операцию вдоль всей линии фронта, пытаясь найти слабые места в обороне Украины, хотя пока не достигла стратегического успеха.

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Стефанчук отметил, что недавно россияне сумели создать условия для вывода Сил обороны Украины из Авдеевки на востоке страны, при этом украинские войска нанесли значительные потери и уничтожили резервы российской армии. Причина отступления -  существенный дефицит боеприпасов.

Это реалии сегодняшнего дня. Нехватка боеприпасов и вооружений ощущаются по всей линии фронта и обусловливают характер действий наших защитников. Враг применяет артиллерии в шесть раз больше, чем украинские силы 

 - подчеркнул Руслан Стефанчук.

В завершение выступления Председатель Верховной Рады Украины призвал к сохранению единства и усилению поддержки Украины в мире. Он выразил необходимость предоставления всех необходимых ресурсов силам обороны для отпора врагу и победы в противостоянии с российской агрессией. Председатель также подчеркнул, что страны, которые представляют присутствующие парламентарии, играют ключевую роль в обеспечении надежного тыла и стабильности, которые являются важными для способности Украины сдерживать вражескую армию. Он призвал сделать все возможное для обеспечения эффективного действия этих "артерий жизни" и сохранения надежного тыла.

Стефанчук обсудил поддержку и сотрудничество с Чехией28 февраля 2024, 22:55 • 102857 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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Стефанчук на саммите "Вышеградской четверки" призвал к поддержке Украины в отпоре российской агрессии

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук выступил на Саммите спикеров парламентов "Вышеградской группы" + Украина в Праге, поблагодарив представителей за поддержку против российской агрессии, но отметив, что Украина все еще сталкивается с нехваткой боеприпасов, что позволяет рф укреплять свои позиции.

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