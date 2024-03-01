Стефанчук на саміті "Вишеградської четвірки" закликав до підтримки України у відсічі російської агресії

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук виступив на Саміті спікерів парламентів "Вишеградської групи" + Україна в Празі, подякувавши представникам за підтримку проти російської агресії, але зазначивши, що Україна все ще стикається з нестачею боєприпасів, що дозволяє рф зміцнювати свої позиції.