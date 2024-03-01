Стефанчук на саміті "Вишеградської четвірки" закликав до підтримки України у відсічі російської агресії
Київ • УНН
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук виступив на Саміті спікерів парламентів "Вишеградської групи" + Україна в Празі, подякувавши представникам за підтримку проти російської агресії, але зазначивши, що Україна все ще стикається з нестачею боєприпасів, що дозволяє рф зміцнювати свої позиції.
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук виступив на Саміті спікерів парламентів країн "Вишеградської групи" + Україна, який проходив у Празі. Про це повідомляє Верховна Рада України, передає УНН.
На початку спікер подякував за виступи та думки представників інших країн щодо російської агресії, що триває вже 10 років та знаходиться у найгарячішій фазі за останні 2 роки.
Важливо було почути, що ваші країни, як і раніше, солідарні з Україною та підтримуватимуть нас усіма доступними засобами. Це позиція справжніх партнерів, справжніх сусідів, справжніх друзів
Водночас Голова Верховної Ради відзначив, рф готується до тривалої війни.
За його словами, російська окупаційна армія веде наступну операцію вздовж усієї лінії фронту, намагаючись знайти слабкі місця в обороні України, хоча поки не досягла стратегічного успіху.
Стефанчук зауважив, що нещодавно росіяни зуміли створити умови для виведення Сил оборони України з Авдіївки на сході країни, при цьому українські війська завдали значних втрат і знищили резерви російської армії. Причина відступу – суттєвий дефіцит боєприпасів.
Це реалії сьогодення. Брак боєприпасів та озброєнь відчуваються по всій лінії фронту та зумовлюють характер дій наших оборонців. Ворог застосовує артилерії у шість разів більше, ніж українські сили
На завершення виступу Голова Верховної Ради України закликав до збереження єдності та посилення підтримки України в світі. Він висловив необхідність надання всіх потрібних ресурсів силам оборони для відсічі ворогу та перемоги у протистоянні з російською агресією. Голова також наголосив, що країни, які представляють присутні парламентарії, відіграють ключову роль у забезпеченні надійного тилу та стабільності, які є важливими для здатності України стримувати ворожу армію. Він закликав зробити все можливе для забезпечення ефективної дії цих "артерій життя" та збереження надійного тилу.
Стефанчук обговорив підтримку та співпрацю з Чехією29.02.24, 00:55 • 105034 перегляди