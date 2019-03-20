Стартовала продажа билетов на матч Шахтер-Динамо
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Харькове 7 апреля на стадионе Металлист в рамках четвертьфинала Кубка Украины состоится матч Шахтер-Динамо. Билеты на матч поступили в продажу, передает УНН со ссылкой на официальный сайт донецкого клуба.
Стоимость билетов – от 40 гривен.
Приобрести билеты можно:
– в кассах ОСК "Металлист" (ежедневно с 10:00 до 19:00);
– на shakhtar.com;
– в мобильном приложении Shakhtar Tickets;
– на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой);
– в розничной торговой сети Харькова.
Напомним, по данным СМИ, болельщики "Динамо" хотят отставки Хацкевича.