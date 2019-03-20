Стартовала продажа билетов на матч Шахтер-Динамо

Стоимость билетов – от 40 гривен.

Приобрести билеты можно:

– в кассах ОСК "Металлист" (ежедневно с 10:00 до 19:00);

– на shakhtar.com;

– в мобильном приложении Shakhtar Tickets;

– на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой);

– в розничной торговой сети Харькова.

Напомним, по данным СМИ, болельщики "Динамо" хотят отставки Хацкевича.