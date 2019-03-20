Стартував продаж квитків на матч Шахтар-Динамо
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Харкові 7 квітня на стадіоні Металіст у рамках чвертьфіналу Кубка України відбудеться матч Шахтар-Динамо. Квитки на матч надійшли в продаж, передає УНН з посиланням на офіційний сайт донецького клубу.
Вартість квитків - від 40 гривень.
Придбати квитки можна:
- в касах ОСК "Металіст" (щодня з 10:00 до 19:00);
- на shakhtar.com;
- в мобільному додатку Shakhtar Tickets;
- на сайтах-партнерах клубу internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua і tickets.ua (квитки роздрукувати самостійно і взяти з собою);
- у роздрібній торговельній мережі Харкова.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, вболівальники "Динамо" хочуть відставки Хацкевича.