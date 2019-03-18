Болельщики "Динамо" хотят отставки Хацкевича – опрос СМИ

На прошлой неделе киевское "Динамо" потерпело крупнейшее поражение от Челси (0:5). После матча Football.ua спросил своих читателей: "Кто виноват в этом поражении?". Большинство голосов было отдано за вариант Александр Хацкевич (34.1%). Также в поражении динамовцев читатели обвинили президента ФК Игоря Суркиса (29.7%).

Кроме того, Football.ua предложил украинцам ответить на вопрос, нужно ли увольнять белорусского специалиста. Больше трети респондентов склоняются к варианту "да".

Напомним, проиграв "Челси", "Динамо" потерпело крупнейшее домашнее поражение среди всех украинских клубов в еврокубках.

После матча главный тренер "Челси" высказался о плохой физической форме динамовцев.

Также напомним, накануне бывший защитник "Динамо" Владислав Ващук посоветовал Игорю Суркису (президенту ФК - ред.) уйти из футбола.

"Так нельзя. Если ты чего-то боишься, этим уже не надо заниматься. Так говорил Валерий Васильевич Лобановский. Не надо. Оставь и уходи", - сказал футболист.