Ващук порадив Суркісу піти з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Президенту ФК "Динамо" (Київ) Ігорю Суркісу варто задуматися про зміну виду діяльності. Про це в інтерв'ю заявив колишній захисник "Динамо" Владислав Ващук, коментуючи заяву Суркіса про готовність "Динамо" відмовитися від участі в Лізі Чемпіонів через страх програти.
"Так не можна. Якщо ти чогось боїшся, цим вже не треба займатися. Так говорив Валерій Васильович Лобановський. Не треба. Залиш і йди", - сказав Ващук.
Нагадаємо, за словами журналіста і ведучого Сергія Болотникова, ФК "Динамо" Ігоря Суркіса ухиляється від сплати податків в Україні, і робить це через схему офшорного фінансування клубу.
Як писав УНН, за підрахунками експерта Павловського, за п'ять років "Динамо" могло не доплатити до Пенсійного фонду України понад 440 млн грн.