Ващук порадив Суркісу піти з футболу

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Президенту ФК "Динамо" (Київ) Ігорю Суркісу варто задуматися про зміну виду діяльності. Про це в інтерв'ю заявив колишній захисник "Динамо" Владислав Ващук, коментуючи заяву Суркіса про готовність "Динамо" відмовитися від участі в Лізі Чемпіонів через страх програти.

"Так не можна. Якщо ти чогось боїшся, цим вже не треба займатися. Так говорив Валерій Васильович Лобановський. Не треба. Залиш і йди", - сказав Ващук.

Нагадаємо, за словами журналіста і ведучого Сергія Болотникова, ФК "Динамо" Ігоря Суркіса ухиляється від сплати податків в Україні, і робить це через схему офшорного фінансування клубу.

Як писав УНН, за підрахунками експерта Павловського, за п'ять років "Динамо" могло не доплатити до Пенсійного фонду України понад 440 млн грн.

Українські Національні Новини

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