Ващук посоветовал Суркису уйти из футбола
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Президенту ФК "Динамо" (Киев) Игорю Суркису стоит задуматься о смене вида деятельности. Об этом в интервью заявил бывший защитник "Динамо" Владислав Ващук, комментируя заявление Суркиса о готовности "Динамо" отказаться от участия в Лиге Чемпионов из-за страха проиграть.
"Так нельзя. Если ты чего-то боишься, этим уже не надо заниматься. Так говорил Валерий Васильевич Лобановский. Не надо. Оставь и уйди", – сказал Ващук.
Напомним, по словам журналиста и ведущего Сергея Болотникова, ФК "Динамо" Игоря Суркиса уклоняется от уплаты налогов в Украине, и делает это через схему оффшорного финансирования клуба.
Как писал УНН, по подсчетам эксперта Павловского, за пять лет "Динамо" могло не доплатить в Пенсионный фонд Украины более 440 млн грн.