"Динамо" уклоняется от уплаты налогов, а Суркис над нами издевается - журналист

По словам футбольного журналиста, "Динамо" же уклоняется от уплаты налогов в Украине, и делает это через схему оффшорного финансирования клуба.

"Игорь Суркис очень технично съехал с темы, он сказал, что налогов "Динамо" так мало, потому что игроки сами их платят. Здесь Игорь Суркис немного манипулирует, чтобы не говорить, что полностью врет.

Как все происходит на самом деле, "Динамо" платит маленькую официальную зарплату - 1-2 тыс. долларов (в месяц), и из этой суммы выплачивает все налоги.

"Основную же часть зарплаты "Динамо" платит через кипрский оффшор", - рассказал Болотников.

По его словам, в теории возможно, что игроки "Динамо", якобы, платят налоги "оффшорных" заработков, но такая вероятность была бы возможной, если бы футболисты были фрилансерами или частными предпринимателями.

"Но мы понимаем, что это на самом деле зарплата "Динамо", и с нее должны платиться налоги автоматически. "Динамо" должно это делать.

Таким образом, "Динамо" уклоняется от уплаты налогов. А Суркис, когда делает такие заявления, он фактически издевается над нами. Он говорит: "ха-ха чуваки, вы меня не поймали. Видите, как я хитро вас всех обманул", - отметил Болотников.

Напомним, как писал УНН, по подсчетам эксперта Павловского, за пять лет "Динамо" недоплатило в пенсионный фонд более 440 млн грн.