“Динамо” ухиляється від сплати податків, а Суркіс з нас знущається — журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Ігор Суркіс під час свого останнього інтерв’ю дуже технічно відмежувався від незручного запитання про податки “Динамо”. Насправді ж президент столичного ФК банально сказав неправду, коли заявив, що податки його гравці, начебто, платять самостійно. Про це у програмі “ТаТоТаке” зазначив ведучий Сергій Болотніков, передає УНН.
За словами футбольного журналіста, “Динамо” таки ухиляється від сплати податків в Україні, і робить це через схему офшорного фінансування клубу.
“Ігор Суркіс дуже технічно з’їхав з теми, він сказав, що податки “Динамо" такі малі, тому що гравці самі їх платять. Тут Ігор Суркіс трішки маніпулює, щоб не казати, що повністю бреше.
Як все відбувається насправді: „Динамо“ платить маленьку офіційну зарплату — 1-2 тис. доларів (на місяць), і з цієї суми виплачує усі податки.
"Основну ж частину зарплати „Динамо“ платить через кіпрський офшор”, — розповів Болотніков.
За його словами, в теорії може бути, що гравці “Динамо”, начебто, платять податки з “офшорних” заробітків, але така вірогідність була б можливою, якби футболісти були фрілансерами або ж приватними підприємцями.
“Але ж ми розуміємо, що це, насправді, зарплата “Динамо”, і з неї мали б платитися податки автоматично. “Динамо” мало б це робити.
Таким чином, “Динамо” ухиляється від сплати податків. А Суркіс, коли робить такі заяви, він фактично знущається з нас. Він каже: “ха-ха чуваки, ви мене не піймали. Бачите, як я хитро вас усіх обдурив”, — зазначив Болотніков.
Нагадаємо, як писав УНН, за підрахунками експерта Павловського, за п’ять років “Динамо” недоплатило в пенсійний фонд понад 440 млн грн.