“Динамо” ухиляється від сплати податків, а Суркіс з нас знущається — журналіст

За словами футбольного журналіста, “Динамо” таки ухиляється від сплати податків в Україні, і робить це через схему офшорного фінансування клубу.

“Ігор Суркіс дуже технічно з’їхав з теми, він сказав, що податки “Динамо" такі малі, тому що гравці самі їх платять. Тут Ігор Суркіс трішки маніпулює, щоб не казати, що повністю бреше.

Як все відбувається насправді: „Динамо“ платить маленьку офіційну зарплату — 1-2 тис. доларів (на місяць), і з цієї суми виплачує усі податки.

"Основну ж частину зарплати „Динамо“ платить через кіпрський офшор”, — розповів Болотніков.

За його словами, в теорії може бути, що гравці “Динамо”, начебто, платять податки з “офшорних” заробітків, але така вірогідність була б можливою, якби футболісти були фрілансерами або ж приватними підприємцями.

“Але ж ми розуміємо, що це, насправді, зарплата “Динамо”, і з неї мали б платитися податки автоматично. “Динамо” мало б це робити.

Таким чином, “Динамо” ухиляється від сплати податків. А Суркіс, коли робить такі заяви, він фактично знущається з нас. Він каже: “ха-ха чуваки, ви мене не піймали. Бачите, як я хитро вас усіх обдурив”, — зазначив Болотніков.

Нагадаємо, як писав УНН, за підрахунками експерта Павловського, за п’ять років “Динамо” недоплатило в пенсійний фонд понад 440 млн грн.