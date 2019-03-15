"Динамо" претерпело крупнейшее домашнее поражение среди всех украинских клубов в еврокубках
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Киевское "Динамо" установило антирекорд в матче 1/8 финала Лиги Европы против лондонского "Челси", передает УНН.
Подопечные Александра Хацкевича вчера пропустили в родных стенах пять "сухих" голов и, как следствие, прекратили борьбу во втором по престижности клубном турнире Европы.
Соответствующий результат "бело-синих" сделал их первым украинским клубом, который потерпел самое крупное поражение дома с таким счетом. Ранее "достижение" принадлежало харьковскому "Металлисту", который в сезоне 2010/11 получил в Харькове разгромное поражение от немецкого "Байера" (0:4).
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Добавим, что поражение от "Челси" стало для столичной команды крупнейшей на своем поле в еврокубках.
Предыдущий матч с "Челси" в Лондоне "Динамо" тоже проиграло со счетом 3:0.
Напомним, накануне бывший защитник "Динамо" Владислав Ващук посоветовал Игорю Суркису (президенту ФК - ред.) уйти из футбола.
"Так нельзя. Если ты чего-то боишься, этим уже не надо заниматься. Так говорил Валерий Васильевич Лобановский. Не надо. Оставь и уходи", - сказал футболист.
Также напомним, что 9 октября, на сайте петиций КГГА появилось обращение с требованием передать ФК "Динамо" (Киев) в управление городской власти.
"Доведенный до финансового кризиса и полного уничтожения потенциала игроков, клуб стал поводом для отчаяния и разочарования для всех его болельщиков", - отмечалось в петиции.
Автор петиции также утверждал, что ФК "Динамо" "до своей незаконной приватизации всегда принадлежал киевлянам".