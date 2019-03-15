"Динамо" зазнало найбільшої домашньої поразки серед усіх українських клубів у єврокубках
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Київське "Динамо" встановило антирекорд у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти лондонського "Челсі", передає УНН.
Підопічні Олександра Хацкевича учора пропустили в рідних стінах п'ять "сухих" голів та, як наслідок, припинили боротьбу в другому за престижністю клубному турнірі Європи.
Відповідний результат "біло-синіх" зробив їх першим українським клубом, який зазнав найбільшої поразки вдома з таким рахунком. Попереднє "досягнення" належало харківському "Металісту", який у сезоні 2010/11 зазнав в Харкові розгромної поразки від німецького "Байєра" (0:4).
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Додамо, що поразка від "Челсі" стала для столичної команди найбільшою на своєму полі в єврокубках.
Попередній матч з "Челсі" у Лондоні "Динамо" теж програло із рахунком 3:0.
Нагадаємо, напередодні колишній захисник "Динамо" Владислав Ващук порадив Ігорю Суркісу (президенту ФК - ред.) піти з футболу.
"Так не можна. Якщо ти чогось боїшся, цим вже не треба займатися. Так говорив Валерій Васильович Лобановський. Не треба. Залиш і йди", - сказав футболіст.
Також нагадаємо, що 9 жовтня, на сайті петицій КМДА з'явилося звернення з вимогою передати ФК "Динамо" (Київ) в управління міської влади.
"Доведений до фінансової кризи і повного знищення потенціалу гравців, клуб став приводом для розпачу і розчарування для всіх його вболівальників", - наголошувалося в петиції.
Автор петиції також стверджував, що ФК "Динамо" "до своєї незаконної приватизації завжди належав киянам".