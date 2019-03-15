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Главный тренер "Челси" рассказал о плохой физической форме динамовцев

Киев • УНН

 • 14275 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Главный тренер лондонского "Челси" Мауриссио Сарри считает, что киевскому "Динамо" не хватает физических кондиций. Об этом итальянский специалист рассказал после матча 1/8 финала Лиги Европы в Киеве, сообщает сайт Sportanalytic, передает УНН.

Главный тренер "Челси" рассказал о плохой физической форме динамовцев

"На данный момент их проблема заключается в физической форме. Возможно, через пару лет они станут сильнее, но сейчас у них слишком молодая команда с отличными перспективами на будущее", - отметил Сарри.

Напомним, вчера "Динамо" потерпело поражение от "Челси" (0: 5) и вылетело из турнира. Такой результат "бело-синих" сделал их первым украинским клубом, который потерпел самое крупное поражение дома в еврокубках.

Также напомним, накануне бывший защитник "Динамо" Владислав Ващук посоветовал Игорю Суркису (президенту ФК - ред.) уйти из футбола.

"Так нельзя. Если ты чего-то боишься, этим уже не надо заниматься. Так говорил Валерий Васильевич Лобановский. Не надо. Оставь и уходи", - сказал футболист.

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