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Головний тренер "Челсі" розповів про погану фізичну форму динамівців

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Головний тренер лондонського "Челсі" Мауріссіо Саррі вважає, що київському "Динамо" бракує фізичних кондицій. Про це італійський фахівець розповів після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи в Києві, повідомляє сайт Sportanalytic, передає УНН.

Головний тренер "Челсі" розповів про погану фізичну форму динамівців

"На даний момент їх проблема полягає в фізичній формі. Можливо, через пару років вони стануть сильнішими, але зараз у них занадто молода команда з відмінними перспективами на майбутнє", - зазначив Саррі.

Нагадаємо, вчора "Динамо" зазнало поразки від "Челсі" (0:5) і вилетіло з турніру. Такий результат "біло-синіх" зробив їх першим українським клубом, який зазнав найбільшої поразки вдома у єврокубках.

Також нагадаємо, напередодні колишній захисник "Динамо" Владислав Ващук порадив Ігорю Суркісу (президенту ФК, - ред.) піти з футболу

"Так не можна. Якщо ти чогось боїшся, цим вже не треба займатися. Так говорив Валерій Васильович Лобановський. Не треба. Залиш і йди", - сказав футболіст.

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