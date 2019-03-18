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Вболівальники "Динамо" хочуть відставки Хацкевича – опитування ЗМІ

Київ • УНН

 • 8174 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич є головним винуватцем поразки команди в матчі проти Челсі. Так вважають уболівальники і користувачі сайту Football.ua, передає УНН.

Вболівальники "Динамо" хочуть відставки Хацкевича – опитування ЗМІ

Минулого тижня київське "Динамо" зазнало найбільшої поразки від Челсі (0: 5). Після матчу Football.ua запитав своїх читачів: "Хто винен у цій поразці?". Більшість голосів було віддано за варіант Олександр Хацкевич (34.1%). Також в ураженні динамівців читачі звинуватили президента ФК Ігоря Суркіса (29.7%).

Крім того, Football.ua запропонував українцям відповісти на питання, чи потрібно звільняти білоруського фахівця. Більше третини респондентів схиляються до варіанту "так".

Нагадаємо, програвши "Челсі", "Динамо" зазнало найбільшої домашньої поразки серед всіх українських клубів в єврокубках.

Після матчу головний тренер "Челсі" висловився про погану фізичну форму динамівців.

Також нагадаємо, напередодні колишній захисник "Динамо" Владислав Ващук порадив Ігорю Суркісу (президенту ФК - ред.) піти з футболу.

"Так не можна. Якщо ти чогось боїшся, цим вже не треба займатися. Так говорив Валерій Васильович Лобановський. Не треба. Залиш і йди", - сказав футболіст.

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