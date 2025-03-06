Стармер заявил, что Британия будет играть "ведущую роль" в безопасности Украины
Киев • УНН
Премьер Великобритании Стармер заявил о приоритете безопасности Украины и Европы. Он подчеркнул важность достижения прочного мира и готовность Британии играть ведущую роль в гарантиях безопасности совместно с США.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности Британии играть "ведущую роль" в гарантиях безопасности для Украины, пишет УНН со ссылкой на BBC.
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Он заявил, что "безопасность и оборона нашей страны, Европы и Украины в настоящее время абсолютно на первом плане в мире".
Когда его спросили о военной поддержке Украины, он указал, что самое главное - "это прочный мир", который положит конец войне и обеспечит Украине возможность принимать собственные решения.
Важно, чтобы все сосредоточились на этом, сказал он, добавляя: "если будет соглашение... мы защитим соглашение".
Стармер указал, что британское правительство должно сосредоточиться на том, каковы потенциальные гарантии безопасности, добавляя, что "Великобритания будет играть ведущую роль" в этом.
"Это необходимо сделать совместно с Соединенными Штатами", - твердо заявил он, поскольку они "неразрывно связаны" по обороне и безопасности.
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Британские официальные лица провели переговоры с около 20 странами, преимущественно европейскими, заинтересованными в создании так называемой "коалиции желающих" для поддержки Украины. Инициаторы коалиции – Великобритания и Франция.