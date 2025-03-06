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Стармер заявил, что Британия будет играть "ведущую роль" в безопасности Украины

Киев • УНН

 • 17078 просмотра

Премьер Великобритании Стармер заявил о приоритете безопасности Украины и Европы. Он подчеркнул важность достижения прочного мира и готовность Британии играть ведущую роль в гарантиях безопасности совместно с США.

Стармер заявил, что Британия будет играть "ведущую роль" в безопасности Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности Британии играть "ведущую роль" в гарантиях безопасности для Украины, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Он заявил, что "безопасность и оборона нашей страны, Европы и Украины в настоящее время абсолютно на первом плане в мире".

Когда его спросили о военной поддержке Украины, он указал, что самое главное - "это прочный мир", который положит конец войне и обеспечит Украине возможность принимать собственные решения.

Важно, чтобы все сосредоточились на этом, сказал он, добавляя: "если будет соглашение... мы защитим соглашение".

Стармер указал, что британское правительство должно сосредоточиться на том, каковы потенциальные гарантии безопасности, добавляя, что "Великобритания будет играть ведущую роль" в этом.

"Это необходимо сделать совместно с Соединенными Штатами", - твердо заявил он, поскольку они "неразрывно связаны" по обороне и безопасности.

Макрон, Стармер и Зеленский могут поехать к Трампу для представления совместного мнения по мирному плану - СМИ05.03.2025, 08:52 • 26925 просмотров

Дополнение

Британские официальные лица провели переговоры с около 20 странами, преимущественно европейскими, заинтересованными в создании так называемой "коалиции желающих" для поддержки Украины. Инициаторы коалиции – Великобритания и Франция.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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