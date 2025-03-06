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Стармер заявив, що Британія буде грати "провідну роль" в безпеці України

Київ • УНН

 • 17078 перегляди

Прем'єр Великобританії Стармер заявив про пріоритет безпеки України та Європи. Він підкреслив важливість досягнення міцного миру та готовність Британії грати провідну роль у гарантіях безпеки спільно з США.

Стармер заявив, що Британія буде грати "провідну роль" в безпеці України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність Британії грати "провідну роль" у гарантіях безпеки для України, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Він заявив, що "безпека і оборона нашої країни, Європи та України наразі абсолютно на першому плані у світі".

Коли його запитали про військову підтримку України, він вказав, що найголовніше - "це тривалий мир", який покладе кінець війні і забезпечить Україні можливість ухвалювати власні рішення.

Важливо, щоб усі зосередилися на цьому, сказав він, додаючи: "якщо буде угода... ми захистимо угоду".

Стармер вказав, що британський уряд повинен зосередитися на тому, які потенційні гарантії безпеки, додаючи, що "Велика Британія буде грати провідну роль" у цьому.

"Це необхідно зробити спільно зі Сполученими Штатами", - твердо заявив він, оскільки вони "нерозривно пов'язані" в обороні та безпеці.

Макрон, Стармер і Зеленський можуть поїхати до Трампа для представлення спільної думки щодо мирного плану - ЗМІ 05.03.2025, 08:52 • 26925 переглядiв

Доповнення

Британські офіційні особи провели переговори з близько 20 країнами, переважно європейськими, зацікавленими в створенні так званої "коаліції охочих" для підтримки України. Ініціатори коаліції – Велика Британія та Франція.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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