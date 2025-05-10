Стармер: россия должна согласиться на 30-дневное прекращение огня

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что россия должна согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня, передает УНН со ссылкой на ВВС.

россия должна согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и прочном мире в Украине - говорит Стармер.

По его словам, "каждый шаг, который мы делаем в этом направлении, - это еще один шаг к безопасности и процветанию в Великобритании".

Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом

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Мерц заявлял, что США и лично президент Дональд Трамп очевидно теряют терпение по отношению к российскому диктатору владимиру путину и если достичь перемирия не удастся, Америка усилит санкции против россии.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что справедливый и длительный мир начинается с полного прекращения огня. Украина согласилась на это, а россия медлит и ставит условия, чтобы выиграть время. Если москва будет продолжать "блокаду" относительно полного прекращения огня, то европейцы в тесной координации с США усилят давление на рф.