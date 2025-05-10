Стармер: росія повинна погодитися на 30-денне припинення вогню
Київ • УНН
Прем'єр Британії заявив, що рф має піти на повне припинення вогню на 30 днів для переговорів. Макрон і Мерц також закликають до перемир'я, погрожуючи посиленням санкцій.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що росія має погодитися на повне та беззастережне 30-денне припинення вогню, передає УНН з посиланням на ВВС.
росія має погодитися на повне та беззастережне 30-денне припинення вогню, щоб створити простір для переговорів про справедливий і міцний мир в Україні
За його словами, "кожен крок, який ми робимо в цьому напрямку, - це ще один крок до безпеки та процвітання у Великій Британії".
Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом10.05.2025, 13:49 • 2460 переглядiв
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Мерц заявляв, що США і особисто президент Дональд Трамп очевидно втрачають терпіння щодо російського диктатора володимира путіна і якщо досягти перемир'я не вдасться, Америка посилить санкції проти росії.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що справедливий і тривалий мир починається з повного припинення вогню. Україна погодилася на це, а росія зволікає і ставить умови, щоб виграти час. Якщо москва продовжуватиме "блокаду" щодо повного припинення вогню, то європейці в тісній координації з США посилять тиск на рф.