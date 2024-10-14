Старые районы Северодонецка на Луганщине третью зиму останутся без отопления - ОВА
Киев • УНН
Оккупированные районы Северодонецка останутся без тепла третью зиму подряд. россияне обещают отремонтировать больницу в Айдаре до 2030 года, но большинство медперсонала уехало.
В старых районах Северодонецка на временно оккупированной Луганщине местные жители третью зиму подряд останутся без отопления. В Айдаре россияне обещают до 2030 года отремонтировать больницу - впрочем большая часть персонала оттуда выехала. 37 дронов враг направил по Балке Журавке. Об этом говорится в сводке Луганской ОВА, передает УНН.
Детали
Как сообщается, отопительный сезон в так называемой "лнр" должен начаться в ближайшие дни, а в старых районах Северодонецка ситуация почти неизменна с прошлогодней. Уже осенью коммунальщики устроили показательные земляные работы посреди улиц города. Впрочем, до укладки теплотрасс и опрессовки многоэтажек дело так и не дошло. Третью зиму население останется без тепла, указали в ОВА.
Сделав ставку на показательные ремонты для пропаганды, в Айдаре (ранее Новопсков) захватчики объявили о ремонте больницы. Обещают завершить его через семь лет - в 2030-м. Только вот работать там почти некому. Остались врачи, в основном, пенсионного возраста. Другие за 2,5 года уехали оттуда. Люди не могут попасть к специалистам неделями. У кого есть возможность - едут в другие громады и лечатся там.
Что касается ситуации с безопасностью, то, по данным Луганской ОГА, 50 раз за прошедшие сутки захватчики вели огонь по луганским населенным пунктам и укреплениям ВСУ. Применяли артиллерию и беспилотники. Так, в район Балки Журавки они направили 37 БпЛА. Боевые действия велись вблизи Грековки и Балки Журавки. Украинские Защитники держат там оборону, рассказал председатель ОВА Артем Лысогор.
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