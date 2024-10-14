Старые районы Северодонецка на Луганщине третью зиму останутся без отопления - ОВА

ukenru
Эксклюзив
Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  124742 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  156855 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  169748 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  188226 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  173572 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  150219 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  137643 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  115866 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108816 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107907 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе разоблачена схема отмывания средств на "восстановлении" города

В Мариуполе разоблачена схема отмывания средств на "восстановлении" города

  •  51037 просмотра
МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

  •  60754 просмотра
На Сумщине зафиксирован пуск управляемых авиабомб врагом

На Сумщине зафиксирован пуск управляемых авиабомб врагом

  •  55959 просмотра
Воздушные Силы: Зафиксированы пуски управляемых авиабомб на Запорожье

Воздушные Силы: Зафиксированы пуски управляемых авиабомб на Запорожье

  •  47555 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

  •  46974 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

11 октября 2024, 13:26  •  137892 просмотра
Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

11 октября 2024, 12:43  •  134253 просмотра
Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

11 октября 2024, 09:13  •  143483 просмотра
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

10 октября 2024, 13:05  •  157605 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

10 октября 2024, 12:43  •  155118 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

  •  46974 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

  •  61582 просмотра
С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

  •  72605 просмотра
13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября 2024, 03:03  •  77669 просмотра
Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

12 октября 2024, 03:11  •  104917 просмотра
Актуальное
Старые районы Северодонецка на Луганщине третью зиму останутся без отопления - ОВА

Старые районы Северодонецка на Луганщине третью зиму останутся без отопления - ОВА

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 06:45  •  3924 просмотра

Read in English

Оккупированные районы Северодонецка останутся без тепла третью зиму подряд. россияне обещают отремонтировать больницу в Айдаре до 2030 года, но большинство медперсонала уехало.

В старых районах Северодонецка на временно оккупированной Луганщине местные жители третью зиму подряд останутся без отопления. В Айдаре россияне обещают до 2030 года отремонтировать больницу - впрочем большая часть персонала оттуда выехала. 37 дронов враг направил по Балке Журавке. Об этом говорится в сводке Луганской ОВА, передает УНН.

Детали

Как сообщается, отопительный сезон в так называемой "лнр" должен начаться в ближайшие дни, а в старых районах Северодонецка ситуация почти неизменна с прошлогодней. Уже осенью коммунальщики устроили показательные земляные работы посреди улиц города. Впрочем, до укладки теплотрасс и опрессовки многоэтажек дело так и не дошло. Третью зиму население останется без тепла, указали в ОВА.

Сделав ставку на показательные ремонты для пропаганды, в Айдаре (ранее Новопсков) захватчики объявили о ремонте больницы. Обещают завершить его через семь лет - в 2030-м. Только вот работать там почти некому. Остались врачи, в основном, пенсионного возраста. Другие за 2,5 года уехали оттуда. Люди не могут попасть к специалистам неделями. У кого есть возможность - едут в другие громады и лечатся там.

Что касается ситуации с безопасностью, то, по данным Луганской ОГА, 50 раз за прошедшие сутки захватчики вели огонь по луганским населенным пунктам и укреплениям ВСУ. Применяли артиллерию и беспилотники. Так, в район Балки Журавки они направили 37 БпЛА. Боевые действия велись вблизи Грековки и Балки Журавки. Украинские Защитники держат там оборону, рассказал  председатель ОВА Артем Лысогор. 

Выбрали метод террора: захватчики отказывают в медицинских услугах на ВОТ Луганщины8 октября 2024, 10:16 • 10751 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
luganskaya-oblastЛуганская область
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
severodonetskСеверодонецк