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Старі райони Сіверськодонецька на Луганщині третю зиму залишаться без опалення - ОВА

Київ • УНН

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Окуповані райони Сіверськодонецька залишаться без тепла третю зиму поспіль. росіяни обіцяють відремонтувати лікарню в Айдарі до 2030 року, але більшість медперсоналу виїхала.

Старі райони Сіверськодонецька на Луганщині третю зиму залишаться без опалення - ОВА

У старих районах Сіверськодонецька на тимчасово окупованій Луганщині місцеві жителі третю зиму поспіль залишаться без опалення. У Айдарі росіяни обіцяють до 2030 року відремонтувати лікарню – втім більша частина персоналу звідти виїхала. 37 дронів ворог спрямував по Балці Журавці. Про це йдеться у зведенні Луганської ОВА, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, опалювальний сезон у так званій "лнр" має розпочатися найближчими днями, а у старих районах Сіверськодонецька ситуація майже незмінна з минулорічною. Вже восени комунальники влаштували показові земляні роботи посеред вулиць міста. Втім, до укладання теплотрас та опресування багатоповерхівок справа так і не дійшла. Третю зиму населення залишиться без тепла, вказали в ОВА.

Зробивши ставку на показові ремонти для пропаганди, у Айдарі (раніше Новопсков) загарбники оголосили про ремонт лікарні. Обіцяють завершити його за сім років – у 2030-му. Тільки от працювати там майже нікому. Залишилися лікарі, здебільшого, пенсійного віку. Інші за 2,5 роки виїхали звідти. Люди не можуть потрапити до спеціалістів тижнями. В кого є можливість – їдуть до інших громад і лікуються там.

Щодо безпекової ситуації, то, за даними Луганської ОВА, 50 разів минулої доби загарбники вели вогонь по луганських населених пунктах та укріпленнях ЗСУ. Застосовували артилерію і безпілотники. Так, у район Балки Журавки вони спрямували 37 БпЛА. Бойові дії точилися поблизу Греківки та Балки Журавки. Українські Захисники тримають там оборону, розповів  голова ОВА Артем Лисогор. 

Обрали метод терору: загарбники відмовляють у медичних послугах на ТОТ Луганщини08.10.24, 13:16 • 11711 переглядiв

Тетяна Краєвська

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