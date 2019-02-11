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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 70301 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 94675 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 133428 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132364 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130895 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125588 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162537 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117878 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стало известно, какие документы можно проверить онлайн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. Сейчас граждане Украины могут онлайн проверить действительность внутреннего и загранпаспорта, вида на жительство, удостоверение беженца, проездной документ ребенка и тому подобное. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.

"Вот полный перечень документов, которые можно проверить на подлинность онлайн: паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина в форме карты (ID-карты), паспорт гражданина Украины для выезда за границу, временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение лица без гражданства для выезда за границу, вид на жительство, удостоверение беженца, проездной документ беженца, удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите, проездной документ ребенка, проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита", - сообщили в пресс-службе идомства.

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По данным Госагентства, сегодня Украинский дистанционно уже доступно 118 публичных услуг в 8 сферах жизнедеятельности. Все э-услуги аккумулированные на сайте Кабинета министров (www.kmu.gov.ua) в разделе Услуги/Электронные услуги.

Как отметили в ведомстве, благодаря этим сервисам услугу можно получить без посещения органов власти и контакта с чиновником в любой удобный день и время без риска коррупции.

Напомним, сейчас Госагентство работает над созданием сервиса э-малыш, которое позволит родителям новорожденного ребенка получить полный спектр услуг по регистрации новорожденного ребенка.

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