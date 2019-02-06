Стало відомо, які послуги можна буде отримати із сервісом е-малятко

"Ми прийняли рішення звернутись до українського парламенту для того, щоб такого роду сервіси об'єднались в один сервіс, який ми умовно називаємо "електронне малятко" – е-малятко, і фактично українські громадяни змогли отримати повний спектр послуг із реєстрації новонародженої дитини – це реєстрація місця проживання, отримання допомоги при народженні дитини, реєстрація дитини в електронній системі Міністерства охорони здоров'я, реєстрація дитини як члена родини, яка сплачує податки, видача посвідчень батькам багатодітних сімей", - зазначив голова Мін'юсту.

За його словами, якщо відповідний законопроект буде ухвалений, родина зможе через свій електронний кабінет подати одну уніфіковану заявку, в якій визначить ім'я дитини, послуги, які хочуть отримати – ця заявка буде опрацьована різними службами, які видадуть один електронний документ, що позбавить батьків від необхідності ходити по різних службах.

Як зазначив міністр, наразі вже свідоцтво про народження дитини можна отримати протягом 24 годин в 468 пологових будинках по Україні. Тільки за минулий рік за цією процедурою батьки отримали документи на 162 тисячі новонароджених (близько половини новонароджених). Ще 73 тис. дітей були зареєстровані за місцем проживання за спрощеною процедурою.

При цьому голова уряду Володимир Гройсман додав, що уряд схвалив проект відповідного закону.

Нагадаємо, починаючи з лютого, вміст "пакунку малюка" буде розширений за рахунок приватних компаній.