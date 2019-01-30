У лютому вміст "пакунку малюка" буде розширений

"Пакунок малюка" формувався на основі опитування молодих мам, а перелік речей буде розширено з лютого 2019 року. Хочу доповісти урядові, що зараз з ЮНОПСом (управління з обслуговування проектів ООН – ред.), який в нас забезпечує "пакунки малюка", ведуть перемовини ряд компаній, які пропонують безкоштовно в цей пакунок додати ще певні речі, які потрібні новонародженим дітям", - зазначив міністр.

За його словами, ця послуга була введена ще в вересні минулого року, і наразі нею можуть скористатись всі молоді родини, в яких народжується дитина.

При цьому він додав, що грошова допомога при народженні складає 41 тис. грн, 10 тис. із яких виплачуються одразу після оформлення документів, а решта суми – рівними частинами (по 860 грн) протягом наступних 36 місяців.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 20 червня 2018 р. № 512", відповідно до якої удосконалено порядок надання одноразової допомоги у вигляді "пакунку малюка".

Протягом минулого року понад 100 тисяч українських родин отримали "пакунок малюка" після народження дитини.