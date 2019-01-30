У лютому вміст "пакунку малюка" буде розширений
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Починаючи з лютого вміст "пакунку малюка" буде розширений за рахунок приватних компаній. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Пакунок малюка" формувався на основі опитування молодих мам, а перелік речей буде розширено з лютого 2019 року. Хочу доповісти урядові, що зараз з ЮНОПСом (управління з обслуговування проектів ООН – ред.), який в нас забезпечує "пакунки малюка", ведуть перемовини ряд компаній, які пропонують безкоштовно в цей пакунок додати ще певні речі, які потрібні новонародженим дітям", - зазначив міністр.
За його словами, ця послуга була введена ще в вересні минулого року, і наразі нею можуть скористатись всі молоді родини, в яких народжується дитина.
При цьому він додав, що грошова допомога при народженні складає 41 тис. грн, 10 тис. із яких виплачуються одразу після оформлення документів, а решта суми – рівними частинами (по 860 грн) протягом наступних 36 місяців.
Нагадаємо, наприкінці минулого року Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 20 червня 2018 р. № 512", відповідно до якої удосконалено порядок надання одноразової допомоги у вигляді "пакунку малюка".
Протягом минулого року понад 100 тисяч українських родин отримали "пакунок малюка" після народження дитини.