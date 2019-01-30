В феврале содержание "пакета малыша" будет расширено
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Начиная с февраля содержание "пакета малыша" будет расширено за счет частных компаний. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Пакет малыша" формировался на основе опроса молодых мам, а перечень вещей будет расширен с февраля 2019 года. Хочу доложить правительству, что сейчас с ЮНОПСом (управление по обслуживанию проектов ООН - ред.), Который у нас обеспечивает "Пакеты малыша", ведут переговоры ряд компаний, которые предлагают бесплатно в этот пакет добавить еще некоторые вещи, которые нужны новорожденным детям", - отметил министр.
По его словам, эта услуга была введена еще в сентябре прошлого года, и сейчас ею могут воспользоваться все молодые семьи, у которых рождается ребенок.
При этом он добавил, что денежная помощь при рождении составляет 41 тыс. грн, 10 тыс. из которых выплачиваются сразу после оформления документов, а остальная сумма - равными частями (по 860 грн) в течение следующих 36 месяцев.
Напомним, в конце прошлого года Кабинет министров принял постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 20 июня 2018 № 512", согласно которого усовершенствован порядок предоставления единовременного пособия в виде "пакета малыша".
В течение прошлого года более 100 тыс. украинских семей получили "пакет малыша" после рождения ребенка.